شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمى يعلن وصول شحنات أغذية لعدد من ضحايا الفيضانات فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برنامج الأغذية العالمى اليوم، إيصال شحنات غذائية عبر طائرة مروحية لأربعة آلاف أسرة فى مناطق متفرقة من الصومال تأثرت بسبب الفيضانات التى اجتاحت القرن الأفريقى وتسببت بأضرار كبيرة وشرّدت الآلاف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وقال كبير المتحدثين باسم برنامج الأغذية العالمى إيرفيه فيروسل: "إن الأمطار غير العادية التى هطلت بغزارة فى عدّة بلدان أفريقية تسببت بفيضانات فى الصومال وجنوب السودان وكينيا هذا العام"، مشيراً إلى أن من بين المناطق التى تضررت بشدة، مقاطعة بلد وين فى وسط الصومال، إذ أفاد برنامج الأغذية بازدياد الاحتياجات الإنسانية هناك.



وأوضح فيروسل أن برنامج الأغذية أرسل طائرة مروحية محمّلة بالغذاء لدعم الاستجابة الإنسانية فى بلد وين والمناطق المحاذية لها التى تضررت بسبب فيضان نهر الشبيل، مشيرًا إلى أن برنامج الأغذية يعتزم مدّ سبع قرى فى مقاطعة بلد وين بالمساعدات الغذائية.