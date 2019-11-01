شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: وفاة 120 طفلاً سودانيًا يوميًا بسبب سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " أن هناك أكثر من 38% من الأطفال دون سن الخامسة فى السودان مصابون بصغر الحجم (قصر القامة مقارنة بأعمارهم)، حوالى 17% منهم يعانون من نحول البنية (أشد نحولاً مقارنة بأطوالهم)، ويموت نحو 120 طفلاً كل يوم بسبب نقص التغذية والأسباب ذات الصلة، 2.6 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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من جانبها، أوضحت الأمم المتحدة أن حوالى مليون طفل سودانى تعرضوا للتشرد فى عام 2019م، بينما ظل 3.6 مليون طفل خارج المدارس، معظمهم فى المناطق المتضررة من النزاع.

وأبانت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، فى تصريح لها فى ختام زيارتها إلى السودان التى استمرت على مدار ثلاثة أيام، أن السودان يشهد لحظة تاريخية مضيفة أنه من الملح وضع حقوق الأطفال فى صلب جدول الأعمال الوطني، مؤكدةً على ضرورة إعطاء الأولوية لاحتياجات الأطفال، بما فى ذلك تقوية العمل ضد سوء التغذية، ومعالجة أزمة التعليم، وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الأطفال والشباب.