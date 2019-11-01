اصابة عشرات الفلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي في مواجهات قرب حدود غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

اصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة في إطار "مسيرات العودة" قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 96 اصابة مختلفة منها 57 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة".

واوضحت أن أحد الجرحى في "حالة خطيرة" بعدما اصيب برصاصة في البطن شرق رفح في جنوب القطاع.

وذكر مراسل لفرانس برس أن عشرات المتظاهرين اقتربوا لأمتار عدة من السياج الحدودي الفاصل، ورشقوا بالحجارة الجنود الإسرائيليين المتحصنين في غرف مصفحة خلف تلال رملية.

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وشارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات يوم الجمعة الحادي والثمانين ل"مسيرات العودة" التي بدأت في آذار/مارس العام الماضي.

ومنذ آذار/مارس 2018، تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات يطالب المشاركون فيها برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948.

ومذاك، قتل 311 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.