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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عارضة أزياء محجبة لأول مرة فى حملة "Burberry" الاحتفالية لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
الخليج 365
كشفت علامة "Burberry" العالمية عن حملة احتفالية طال انتظارها لعام 2019، والتى ستكون عارضة الأزياء المحجبة إكرام عبدى عمر هى أول "مودل" محجبة تشارك فى الحملة السنوية للعلامة التجارية وفقًا لمجلة "هاربر بازارا".
تضم قائمة الحملة الاحتفالية للعلامة التجارية بريطانية الأصل والتى يقع مقرها الأساسى فى لندن كل من "كارلا برونى" و" ساشا بيفوفاروف" المفضلة لدى دار أزياء "برادا"، بالإضافة إلى سفيرى العلامات التجارية " زهو دونجيو" و الممثل "يو اه إن".
وتشمل قائمة النجوم السابقة التى ظهرت فى الحملة كل من "روميو بيكهام" لعام 2015، و"كارا ديليفينجن" لعام 2017، و"ناعومي كامبل" لعام 2018.
ونشرت العلامة التجارية منشورًا على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور انستجرام عبارة عن صورة للفنان الموسيقى جيمس باى وروميو بيكهام، وكتبت عليها " لأول مرة شاهد فريقًا من الممثلين البريطانيين فى فيلم "بربرى" الاحتفالى، حيث تم عرضه على قناتهم الرسمية.
يذكر أنه تم الإعلان عن الحملة الاحتفالية 2019 فى بربرى للمرة الأولى أمس من قِبل "ريكاردو تيسكى"، كبير مسؤولى الإبداع فى العلامة التجارية، وسيتم الكشف عن الحملة فى مجدها الاحتفالى الكامل عبر جميع قنوات Burberry فى 13 نوفمبر، وستستمر حتى نهاية ديسمبر 2019.
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