مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد

أعلن مجلس الوزراء المصري عن بدء الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1"، لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.facebook
وأوضح مجلس الوزراء أن القمر سيساهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وقد تم تصنيعه من خلال تحالف شركتي " تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين.
وأشار إلى أن الاستعدادات جارية للإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس"، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
ويعد "طيبة-1" القمر الصناعي الأول من سلسلة "طيبة سات" التي تعتزم مصر إطلاقها في الفترة القادمة، والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وإفريقيا.
المصدر: RT
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