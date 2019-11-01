إصدار 60 أمرا بالقبض على نواب ومسؤولين بتهم فساد في العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إصدار 60 أمرا بالقبض والاستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين، على خلفية تهم فساد وإهدار المال العام، موضحة أن أوامر الاستدعاء صدرت بحق وزير، وخمسة نواب حاليين، ووزيرين سابقين، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وفي معرض حديثها عن حصيلة شهر أكتوبر من أوامر الاستدعاء والقبض، كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة إصدار أوامر استدعاء بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين.

وأضافت أنه جرى إصدار أمر استدعاء بحق محافظ واحد، واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن ستة مديرين عامين، ووكيل وزير واحد.

وأكدت الدائرة إصدار أوامر قبض بحق محافظ، ورئيس مجلس محافظة حاليين، وخمسة مديرين عامين.

وتشهد البلاد حراكا شعبيا احتجاجيا، أبرز أماكنه ساحة التحرير في "بغداد" على غياب الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة، وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ويسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.