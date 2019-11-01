شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء الفيضانات بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن أمطارا غزيرة أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل وشردت أكثر من 270 ألفا فى الصومال كما دمرت بنية تحتية بالبلد الواقع فى منطقة القرن الأفريقى.

ويقول خبراء إن شرق أفريقيا يشهد موجة أمطار غزيرة وفيضانات دفعت عائلات إلى ترك منازلها، وقال سكان فى بلدة بلدوين فى وسط الصومال إن مياه أحد الأنهار فاضت مما أسفر عن وفاة عشرة أشخاص بعدما انقلب قارب خلال محاولة إنقاذ سكان عالقين.

ومن المتوقع أن تتسبب عاصفة استوائية الأسبوع المقبل فى تفاقم الوضع، كما يُتوقع استمرار هطول الأمطار حتى نهاية العام، وتحذر منظمات إغاثة من احتمال ظهور أمراض تنقلها المياه وعمليات نزوح جماعى.