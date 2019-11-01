شكرا لقرائتكم خبر عن حركة "تحيا تونس" تُجمد عضوية عدد كبير من كوادرها وتتمسك بالشاهد رئيسا لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة "تحيا تونس" تجميد عضوية عدد كبير من كوادرها، والتمسك بيوسف الشاهد، رئيس الوزراء الحالي، رئيسا لها.
وقال مبروك كرشيد، القيادى فى الحركة - فى تصريح اليوم /الجمعة/ - إن قرار التجميد اتُخِذ فى ضوء نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وفى إطار تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطنى خلال هذين الاستحقاقين الانتخابيين.
يذكر أن حركة "تحيا تونس" حصدت 14 مقعدا فى البرلمان فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى 6 أكتوبر الماضي، فى حين لم يتمكن رئيس الحركة يوسف الشاهد الذى ترشح للانتخابات الرئاسية من المرور إلى الجولة الثانية من الانتخابات التى فاز فيها الرئيس الحالى للحركة قيس سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة "تحيا تونس" تُجمد عضوية عدد كبير من كوادرها وتتمسك بالشاهد رئيسا لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.