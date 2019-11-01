حركة "تحيا تونس" تُجمد عضوية عدد كبير من كوادرها وتتمسك بالشاهد رئيسا لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة "تحيا تونس" تجميد عضوية عدد كبير من كوادرها، والتمسك بيوسف الشاهد، رئيس الوزراء الحالي، رئيسا لها.

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وقال مبروك كرشيد، القيادى فى الحركة - فى تصريح اليوم /الجمعة/ - إن قرار التجميد اتُخِذ فى ضوء نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وفى إطار تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطنى خلال هذين الاستحقاقين الانتخابيين.

يذكر أن حركة "تحيا تونس" حصدت 14 مقعدا فى البرلمان فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى 6 أكتوبر الماضي، فى حين لم يتمكن رئيس الحركة يوسف الشاهد الذى ترشح للانتخابات الرئاسية من المرور إلى الجولة الثانية من الانتخابات التى فاز فيها الرئيس الحالى للحركة قيس سعيد.