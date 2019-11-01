شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تقبض على 3 تورطوا فى إشهار سلاح نارى على مواطن بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ نارى من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفى لمركبة بيضاء وذلك بأحد الشوارع العامة بحى لبن غربى العاصمة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة ، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثانى والثالث ، وضبط المركبة المستخدمة فيها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.