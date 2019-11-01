سمير جعجع: مطلوب خطة إنقاذ وتشكيل حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن بعض القوى أرادت استخدام الجيش والأمن لقمع المتظاهرين لكنها أخفقت.
وأضاف جعجع ، خلال كلمة له، أنه مطلوب خطة إنقاذ وتشكيل حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة، مشدداً على ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات مستقلة لتجنب خلافات الفرقاء السياسيين.
وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية، : "لبنان يعيش فى واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضى وعلينا التعاطى مع ذلك".
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