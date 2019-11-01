شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: مطلوب خطة إنقاذ وتشكيل حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن بعض القوى أرادت استخدام الجيش والأمن لقمع المتظاهرين لكنها أخفقت.

وأضاف جعجع ، خلال كلمة له، أنه مطلوب خطة إنقاذ وتشكيل حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة، مشدداً على ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات مستقلة لتجنب خلافات الفرقاء السياسيين.

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وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية، : "لبنان يعيش فى واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضى وعلينا التعاطى مع ذلك".