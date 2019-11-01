شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: دعم وزارة الدفاع الأمريكية للجيش اللبناني لن يتأثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم البنتاجون، فى تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية"، إن دعم وزارة الدفاع الأمريكية للجيش اللبناني لن يتأثر بحجب مساعدات عسكرية عن لبنان.

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