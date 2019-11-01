شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم الجمعة، وفاه والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وسيصلى عليها يوم غد السبت الموافق 5 / 3 / 1441هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله في مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

