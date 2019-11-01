إصابة متظاهر بمواجهات مع الجيش في صيدا جنوب لبنان

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

أصيب متظاهر لبناني، الجمعة، بجروح، في مواجهات مع الجيش أثناء محاولة الأخير منع محتجين من إغلاق إحدى الطرق، بمدينة صيدا، بحسب إعلام محلي.

ونشر موقع "صيدا أونلاين" الإلكتروني المتخصص بأخبار مدينة صيدا (جنوب)، مقطعًا مصوّرًا أظهر عناصر الجيش اللبناني يهاجمون المتظاهرين بالهراوات، قال إنها قرب نقطة تظاهر "دوار (ميدان) إيليا".

فيما ظهرت عناصر تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وهم يقدمون الإسعافات للمصاب، الذي لم تتضح طبيعة إصابته.

ويشهد "دوار إيليّا" الذي يربط أحياء عدّة في مدينة صيدا ببعضها تجمعًا احتجاجيًا مركزيًا منذ انطلاق الانتفاضة اللبنانية.

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يذكر أن لبنان يشهد انتفاضة شعبية منذ يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد قرار الحكومة تضمين ضرائب ورسوم جديدة في موازنة العام المقبل.

ورغم تراجع الحكومة عن قرارها، وتعهدها بتطبيق ورقة وصفتها بالإصلاحية، إلا أن التظاهرات تواصلت في مناطق لبنان كافة، في ظل قطع الطرقات الرئيسية وشلّ الحركة في البلاد.

وفيما تراجعت حدة التظاهرات مساء الثلاثاء الماضي عقب استقالة الحكومة، إلاّ إنها عادت واندلعت الخميس بعد حصول مواجهات بين متظاهرين في قضاء عكار (شمال)، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون بإسقاط رموز السلطة كافة، وليس الحكومة فقط، إضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.