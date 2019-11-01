"الدفاع العراقية" تعيد قرابة 40 ألف جندي مفصول إلى الخدمة

بغداد (العراق) / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، إعادة قرابة 40 ألف جندي من المفصولين، إلى الخدمة، في خطوة حكومية لتهدئة الاحتجاجات في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية اليوم الجمعة من المفسوخة عقودهم، بلغ 39400" جندي.

وأشارت إلى أنها "مستمرة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعا".

وهؤلاء الجنود هم جزء من 108 آلاف عسكري مفصول تنوي وزارة الدفاع إعادتهم إلى الخدمة تباعا.

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وجرى فصل الجنود من الخدمة عقب تركهم مواقعهم وفرارهم خلال اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لشمالي البلاد صيف 2014، قبل أن يتم دحر التنظيم أواخر 2017.

وتأتي خطوة إعادة المفصولين للخدمة بناءً على قرار اتخذته الحكومة الشهر الماضي، في إطار مساعي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، توفير مزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل تلبية لمطالب احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.