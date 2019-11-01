مصر.. انطلاق مناورة جوية مشتركة مع روسيا

القاهرة / الخليج 365

أعلنت القاهرة، الجمعة، انطلاق مناورة جوية مشتركة مع موسكو، تستضيفها مصر نحو أسبوعين للمرة الأولى.

ووفق بيان للجيش المصري، فإن "فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (سهم الصداقة -1)، والذي تنفذه قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية للمرة الاولى، ويستمر نحو أسبوعين بمصر".

وقال قائد قوات الدفاع الجوي بمصر، علي فهمي، إن تنفيذ المناورة الجوية للمرة الأولى على الأراضي المصرية، يؤكد عمق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الممتد مع روسيا.

بدوره أعرب قائد قوات التدريب المشتركة الروسية، فاليري تشارنيش، عن تطلع بلاده أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون العسكري مع مصر، حسب البيان ذاته.

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وحسب إعلام روسي، استخدمت وحدات عسكرية مشتركة من روسيا ومصر، خلال مناورة "سهم الصداقة-1"، منظومات الدفاع الجوي الروسية المحمولة "إيغلا - إس" للمرة الأولى.

ويحاكي التدريب المشترك "سيناريو يتمثل في نصب كمين لهجوم افتراضي تنفذه مروحيات عدو افتراضي لتدمير أهداف أرضية، وللتصدي للهجوم يتعين على إحدى الفصائل القيام بكمين، وتوفير غطاء من الهجمات الجوية على الآليات التي تحمل جنودا ومنظومات الدفاع الجوي" وفق المصدر ذاته.

وفي يونيو/ حزيران 2014، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في البلاد، تنامت العلاقات المصرية الروسية وسط تقارب ملحوظ في المواقف حيال ملفات المنطقة وخصوصا الملف السوري.

وبالسنوات الأخيرة، مثلت صفقات التسليح العسكري ركيزة أساسية في العلاقات المصرية الروسية، حيث باتت موسكو أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.