دعوة لتعاون تركي قطري لتنفيذ مشاريع طموحة لدمج الخبرات

أنقرة / الخليج 365

دعا رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو، إلى تعاون تركي قطري لتنفيذ مشاريع طموحة بدمج خبرات البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حصارجيكلي أوغلو، في منتدى الأعمال القطري التركي، الجمعة، بالعاصمة التركية أنقرة.

وحضر المنتدى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ورئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير التجارة التركية روهصار بكجان، ووزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري.

وأشار رئيس اتحاد الغرف والبورصات، إلى أن كلا البلدين لديهما مشاريع مشتركة في العديد من المجالات بما فيها الاقتصادية.

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وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 500 مليون دولار إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العقد الأخير.

وبيّن أن قيمة المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في قطر وصلت إلى 17 مليار دولار.

ونوّه بأن تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، يشكل فرصة كبيرة في المجال السياحي بالنسبة للدوحة.

وأضاف: "قطر تقدم على خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث أننا ندعم رؤية قطر لعام 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد، ونثق بأنها ستنجح في تحقيق هذه الرؤية".

وتابع: "لدينا في تركيا خبرة كبيرة ورجال أعمال يتحلون بروح المبادرة، وفي قطر توجد خبرة في مجال رأس المال والمالية، لذا دعونا ندمج هاتين الخبرتين عبر مشاريع ملموسة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.