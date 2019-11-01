نائب أردوغان يشيد بالعلاقات الأخوية مع قطر

أنقرة/ مؤمن أتاش/ الخليج 365

أشاد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بمستوى العلاقات الثنائية والأخوية بين بلاده وقطر، مشيرا أن قطر تعد دولة محورية في منطقة الخليج.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال منتدى الأعمال التركي- القطري، في العاصمة أنقرة، بحضور رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأعرب أوقطاي، عن فخره بمستوى العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين في الذكرى الـ46 للعلاقات الدبلوماسية، وخصوصا في مجال التجارة والعلاقات الاقتصادية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن حجم التجارة الثنائية ارتفعت بنسبة 84 في المئة خلال السنوات العشرة الأخيرة، حيث بلغت 2.3 مليار دولار في 2018.

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وأشاد بموقف قطر في دعمها لعملية نبع السلام التركية، التي انطلقت في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأكد أن بلاده لن تلقي أي أهمية للبرلمانات التي تحاول تشويه تاريخ وموقف تركيا من الإرهاب.

وأضاف أنهم لن يحيدوا عن طريقهم الذي سلكوه.

وحضر المنتدى إلى جانب أوقطاي، وآل ثاني، كل من وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ووزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.