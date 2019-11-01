ترامب: لدى "داعش" زعيم جديد ونعرف هويته بالتحديد

واشنطن/ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعرف هوية زعيم تنظيم "داعش" الجديد، الذي خلف أبو بكر البغدادي بعد أن قتلته قوات خاصة أمريكية.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر تويتر: "لدى داعش قائد جديد.. نعرف بالضبط من هو!"، دون مزيد من التفاصيل حول هويته.

وكان المتحدث الجديد باسم أبو حمزة القرشي، اعترف في تسجيل صوتي، الخميس، بمقتل زعيم التنظيم الإرهابي، معلنا اختيار شخص يحمل الجنسية السعودية، خليفة للبغدادي، في زعامة التنظيم.

وحذر المتحدث الجديد باسم التنظيم، الولايات المتحدة من أن التنظيم مستمر ويتمدد، على حد وصفه، على الرغم من مقتل البغدادي.

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والخميس، أكد تنظيم "داعش" الإرهابي مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية مطلع الأسبوع الجاري.

كما أكد التنظيم في تسجيل صوتي عبر وكالة "أعماق" للأنباء، التابعة له، عن مقتل المتحدث باسمه، أبو الحسن المهاجر.

وأعلن التنظيم اختيار "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" لقيادة التنظيم خلفا للبغدادي، و"أبو حمزة القرشي" متحدثا باسم التنظيم.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

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