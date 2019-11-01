المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق شراكة لتعزيز العلاقات

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365
وقع المغرب وإيطاليا، الجمعة، اتفاق شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات بينهما.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية المغربية، إن "وزير الخارجية ناصر بوريطة، أشرف بمعية نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، على توقيع إعلان مشترك يؤسس لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين".
ويقوم وزير الخارجية الإيطالي بزيارة عمل الجمعة إلى المغرب، على رأس وفد يضم عدد من المسؤولين الإيطاليين، تستغرق يوما واحدا.
وأوضح البيان أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
ولفت إلى أن "الشراكة ستؤسس لحوار سياسي منتظم، وتسهم في تكثيف التشاور حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية".
وبحسب البيان فإن "هذه الشراكة هي ضمان للثقة المتبادلة، وفي نفس الوقت هي تعبير عن الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين وترقيتها إلى مستويات أعلى".
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