رئيس الوزراء القطري يُشيد بأهمية القواسم المشتركة بين تركيا وقطر

أنقرة/ عاشور جوخدار/ الخليج 365

شدّد رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على أن القواسم المشتركة تمثل قاعدة صلبة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال منتدى الأعمال القطري - التركي الذي انعقد في العاصمة التركية أنقرة بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزير التجارة التركية رهصار بكجان، ووزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري.

وقال آل ثاني "القواسم المشتركة بين البلدين تمثل قاعدة صلبة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الثنائية في ظل الاتفاقيات المبرمة وبخاصة الشراكة الاقتصادية و التجارية".

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وبيّن أن هذا الأمر يمثل دليلًا واضحًا على فعالية القرارات والاجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة تنفيذا لتوجيهات قادة البلدين، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وآل ثاني، أشاد أيضًا بجهود القطاع الخاص التركي وإلى التطلع لتمكين رجال الأعمال القطرين والأتراك من تأسيس مشاريع ناجحة تعود بالخير والمنفعة على البلدين الشقيقين.

وأوضح أن المنتدى "يعكس الحرص الشديد على التواصل بين الجانبين وتبادل الرؤى وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة وتنسيق الجهود المشتركة لترسيخ التكامل الاقتصادي مع جمهورية تركيا، وتذليل العقبات لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم للطرفين وليسهم في تعزيز مسيرة بلادنا في تحقيق رؤيتها الوطنية الهادفة لتحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.