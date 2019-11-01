تعليم وادي الدواسر يستضيف الأولمبياد الوطني الـ ١١ للروبوت

الخليج - عبدالرحمن الشهري

يستضيف تعليم محافظة وادي الدواسر الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت والذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة 14 – 16 / 3 / 1441هـ بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمملكة .

أوضح ذلك مدير التعليم بوادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري ، والذي بيّن أن هذا الأولمبياد مسابقة تنافسية في مشاريع علمية للطلاب المبدعين في مجال الروبوت لتوجيهه كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية مهارات الطلاب ومعلوماتهم في حل المشكلات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة ، مضيفا أن المسابقة تركز على عدة مجالات منها العلوم لبيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة .

مؤكدا اكتمال استعدادات الإدارة وتشكيل لجان التحكيم ، مرحباً بجميع المشاركين من جميع الإدارات التعليمية ، مثمناً في الوقت نفسه لمقام الوزارة تشريف إدارة التعليم بوادي الدواسر باستضافة هذا الأولمبياد الوطني الذي يواكب تطلعات ولاة الأمر في أن يبني ويطور شباب الوطن صناعة التقنية المتقدمة والاستفادة من جميع استخداماتها ، رافعاً شكره لإدارة النشاط الطلابي بالوزارة على ثقتها ودعمها المستمر لإدارة التعليم بوادي الدواسر في استضافة وتنظيم العديد من المنافسات والمسابقات الوطنية على مستوى الإدارات التعليمة بالمملكة .