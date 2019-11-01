مجهولون يطلقون النار على مركبات ومسكن معلمين في رنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
فتحت شرطة محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة، تحقيقاً موسعاً في واقعة تعرّض أكثر من 4 مركبات لإطلاق نار من قِبل مجهولين.
وأوضحت مصادر أن 4 معلمين تعرّضت مركباتهم ومسكنهم القريب من مدرستهم لإطلاق وابل من الرصـاص.
وبيّنت المصادر أن المعلمين الأربعة، فوجئوا ليلاً بأصوات أعيرة نارية تطلق من سـلاح رشاش باتجاه المركبات والمسكن، ليتم فتح تحقيق في الواقعة لكشف حيثيات القضية.
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