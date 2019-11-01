ولي العهد السعودي سيوافق على الطرح العام الأولي للاكتتاب في ارامكو الاحد

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المتوقع أن يوافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاحد رسميا على الطرح العام الاولي للاكتتاب في ارامكو بعد طول انتظار، حسبما قال مصدر مقرب من الملف الجمعة. سيتم طرح نسبة ضئيلة من شركة النفط العملاقة تتراوح قيمتها بين 1,5 و 1,7 تريليون دولار، ما سيجعلها أكبر عملية من نوعها على الإطلاق.

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