شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الكولومبية دوريس سالسيدو تفوز بجائزة مقدارها مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت الفنانة الكولومبية دوريس سالسيدو التي تشتهر بتماثيلها خصوصاً نصبها المصنوع من أسلحة مصهورة استخدمتها قوات «فارك»، بجائزة «نومورا» التي تعتبر من أبرز الجوائز في مجال الفنون البصرية المعاصرة.
وقدّمت الجائزة التي يبلغ مقدارها مليون دولار خلال حفلة أقيمت في شنغهاي. وقالت الشركة المالية اليابانية المانحة في بيان إن الجائزة ستتيح لسالسيدو «مواجهة تحديات جديدة واستكشاف طرق إبداعية جديدة».
علّقت هذه الفنانة المولودة في بوغوتا في العام 1958 على فوزها «يتطلب إنجاز المشاريع التي تكرّم ذكرى ضحايا العنف استثماراً كبيراً للوقت وفي بعض الأحيان مساعدة بعض المتعاونين. ستسمح لي هذه الجائزة بالمضي قدماً بشكل أسرع في مشروع له مكانة خاصة في قلبي».
وتعمل سالسيدو منذ العام 1999 على سلسلة «آكتس أوف مورنينغ» المؤلفة من أعمال ضخمة سريعة الزوال تستذكر الألم الناجم عن النزاع في كولومبيا.
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