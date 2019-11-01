شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري آدم زرقان يتلقى عرضاً من لايبزج الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف آدم زرقان نجم فريق أتلتيك بارادو المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم عن تلقيه عروضاً للاحتراف في الخارج، من بينها عرض من نادي لايبزج المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا).
وقال زرقان "19 عاما" للإذاعة الجزائرية، إن ادارة بارادو هي من تتولى دراسة العروض التي تصله من الخارج، مؤكدا أن تركيزه منصب الآن على مشواره مع الفريق.
وأضاف «أجريت تجارب مع نادي سالزبورج النمساوي كما تلقيت عرضاً من نادي لايبزج الألماني. أعتقد أن هناك عروضاً أخرى تصل الإدارة المخولة بدراستها والفصل فيها».
وأشار إلى أنه لا يود التسرع في تحديد وجهته المستقبلية، موضحاً أن ما يهمه حالياً هو مواصلة التطور من الناحية الفنية وليس التفكير في الأموال.
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