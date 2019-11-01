شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الكويتي يقبض على مختل ادعى أنه يحمل قنبلة داخل مسجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت قوات الأمن الكويتية، الجمعة، القبض على شخص مختل، ادعى أنه يحمل قنبلة في مسجد سعود الراشد في منطقة العديلية بالعاصمة الكويت، وذلك أثناء خطبة الجمعة.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الأمن ألقت القبض على الشخص الذي كان يصرخ (معي قنبلة.. وراح افجرها)، مما تسبب بحالة ارتباك بين المصلين داخل المسجد وخارجه أثناء إلقاء الخطيب خطبة الجمعة، كما ظهر هذا الحدث في البث التلفزيوني المباشر قبل أن يتم قطعه، وتابع شهود العيان أن تصرفات الشخص الذي تم القبض عليه تشير إلى أنه مختل عقلياً.

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