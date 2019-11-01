شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير هوليوود ينضمون إلى حملة لوقف إعدام «سجين بريء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب 60 ألف شخص بينهم مشاهير من هوليوود مثل كيم كارداشيان وسوزان ساراندون بالعفو عن سجين محكوم بالإعدام في تكساس من المقرر أن ينفذ فيه الحكم بعد ثلاثة أسابيع بسبب جريمة يقول إنه لم يرتكبها.

وحكم على رودني ريد وهو أمريكي أسود يبلغ من العمر 53 عاماً، بالإعدام في عام 1998 بعد إدانته من قبل هيئة محلفين مؤلفة بكاملها من أشخاص بيض بتهمة اغتصاب ستايسي ستايتس وقتلها، وهي امرأة بيضاء تبلغ من العمر 19 عاماً.

وغرّدت كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع على «تويتر»: «إنه أمر جنوني! قدم شاهد إفادته بأن رودني ليس القاتل! ومن المقرر أن يعدم في 20 نوفمبر تشرين الثاني».

ويعتقد محامو ريد أن الأدلة التي تحصلوا عليها بعد المحاكمة تشير إلى مشتبه فيه آخر، هو خطيب الضحية جيمي فينيل وهو شرطي سابق سجن فيما بعد 10 سنوات لارتكابه جريمة اغتصاب أخرى.

وكتبوا في رسالة يطلبون فيها من حاكم الولاية جريج أبوت تخفيف عقوبة ريد إلى السجن مدى الحياة «الدليل القوي الذي يبرئ ريد ويدين فينيل ما زال يتصاعد».

وتضمنت الوثيقة شهادات لصالح موكلهم بما في ذلك شهادة زميل سابق للضحية أكد أن ستايتس كانت تقيم علاقة سرية مع ريد.

ووفقاً لإفادة خطية أخرى قدمت مع هذا الالتماس، أخبر السجين السابق آرثر سنو أنه سمع فينيل ذات مرة يتباهى خلال محادثة في باحة السجن بارتكاب جريمة القتل التي أدين بها ريد، وتابع «قال جيمي إن خطيبته كانت تقيم علاقة غرامية مع رجل أسود».

وينفي فينيل من خلال محاميه ضلوعه في مقتل خطيبته، وقدم محامو ريد أيضاً التماساً إلى المحكمة الأمريكية العليا يطالبون فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.