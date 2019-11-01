حرائق الأرياف تخنق سيدني بسحابة من الدخان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد سكان سيدني أنفسهم الخميس في مواجهة سحابة من الدخان الحاد تسببت في نوبات من السعال لديهم، وهي ناجمة عن حرائق خارجة عن السيطرة نشبت في الأرياف شمال هذه المدينة الأسترالية الرئيسية.

ونصحت السلطات الصحية في المدينة السكان الذين يعانون مشكلات في الجهاز التنفسي بتجنب أي نشاط بدني في الخارج.

وقال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز ريتشارد بروم «إذا كنتم تريدون تجنب الدخان، فإن أفضل ما يمكنكم فعله هو البقاء داخل المنزل وإغلاق الأبواب والنوافذ».

وسيدني هي عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، وهي أكثر الولايات الأسترالية اكتظاظاً بالسكان، ويعمل عناصر الإطفاء بجهد للسيطرة على عشرات الحرائق التي أتت على أكثر من ألفي هكتار حتى الآن. وقد دفعت الرياح الدخان إلى سيدني الذي «سيستمر في الأجواء لأيام عدة ولن يتبدد إلا خلال عطلة نهاية الأسبوع» وفقاً للإطفائيين.

ووفقا للسلطات المحلية، فإن جودة الهواء «سيئة» مع تركيز جزيئي أعلى من مدن مثل بانكوك وجاكرتا وهونغ كونغ.