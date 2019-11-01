شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالأهلي المصري يشيد بمعسكر الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حالياً في الإمارات، لكنه أكد أن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن موقفه من خوض الفريق مباراة ودية خلال المعسكر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية الجمعة، إن هناك مشاورات داخل الجهاز الفني بشأن المباراة الودية ومدى تحقيق المكاسب المرجوة منها، «لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق».

وأضاف أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستحسم خلال الساعات المقبلة، وأن كل الاحتمالات واردة، وأكد عبد الحفيظ أن المعسكر مفيد بشكل كبير وسيحقق أهدافاً كثيرة للفريق في هذه المرحلة التي يستعد فيها للمنافسات المحلية والإفريقية المقبلة.

وتابع أن الجهاز الفني يسعى للخروج بأفضل المكاسب من المعسكر، خاصة أن الأجواء مبشرة منذ البداية وتدعو للتفاؤل بشأن تحقيق الأهداف التي ينشدها الجهاز الفني منه.

وقال عبد الحفيظ إن اللاعبين في حالة تركيز كامل منذ الوصول للإمارات، وهناك رغبة وإصرار من جميع اللاعبين لتنفيذ فكر وخطط الجهاز الفني، بهدف مواصلة العروض القوية والنتائج الجيدة التي حققها الأهلي قبل توقف الدوري.

وكان الأهلي قد وصل إلى دبي بالإمارات الخميس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام، وخاض أول تمرين له بالإمارات مساء أمس على ملعب شباب الأهلي دبي.