تحطم طائرة تابعة لكوريا الجنوبية خلال مهمة إنقاذ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فُقد سبعة كوريين جنوبيين الجمعة، إثر تحطم مروحيتهم في البحر، بعد لحظات على إقلاعها من جزر صغيرة متنازع عليها مع اليابان، حيث كانت في مهمة إنقاذ عاجلة، وفق ما أعلن مسؤولون في سيؤول.

وكانت المروحية انتشلت صياداً مصاباً بجروح، من جزر دوكو التي تطلق عليها اليابان تسمية تاكيشيما، عندما تحطمت مساء الخميس.

ويقوم خفر السواحل الكوري الجنوبي وعناصر من جهاز الإطفاء ومراكب مدنية بعمليات بحث عن ناجين، فيما أرسلت وزارة الدفاع طائرات وغواصين إلى المنطقة، وفق ما صرح به متحدث باسم الوكالة الوطنية للإطفاء.

والمروحية من طراز «يوروكوبتر إي سي»، التي تصنعها مجموعة إيرباص لصناعات الطيران الأوروبية، والأشخاص الذين كانوا على متنها هم خمسة عناصر إنقاذ، وصياد ومدني.

وقال المسؤول إن «المريض كان على متن مركب صيد عندما فقد أحد أصابعه في حادث، ونقله الفريق إلى دوكو، حيث انتظروا مروحية الإنقاذ هناك». وأضاف: «كان المريض بحاجة لجراحة على الفور لا يمكن أن تُجرى إلا في البر الرئيسي».

وتسيطر سيؤول على جزر دوكو في بحر اليابان (أو بحر الشرق) منذ 1945 مع انتهاء الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية، لكن طوكيو ما تزال تطالب بالسيادة عليها.