كوريا الشمالية تختبر قاذفات صواريخ «ضخمة للغاية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت كوريا الشمالية، تجربة ناجحة جديدة لقاذفات صواريخ عملاقة متعددة الفوهات، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الرسمية الجمعة، لكن التجربة قوبلت باحتجاج من اليابان وكوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن أحدث اختبار «لقاذفات الصواريخ العملاقة المتعددة الفوهات» يشير إلى زيادة تطور الأسلحة الكورية الشمالية، وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك الاختبار في أعقاب تجربتين في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول لنفس السلاح، واللتين أشرف عليهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وتم الإعلان على الفور عن نجاح التجارب، وعبر الزعيم كيم عن «ارتياحه» وهنأ العلماء الذين طوروا السلاح.

وعرضت صحيفة رودونج سينمون الحكومية في كوريا الشمالية صورة لمنصة إطلاق الصواريخ المتعددة وحولها ألسنة لهب صفراء ودخان.

وقالت الوكالة إن الاختبار الذي أجري الجمعة تحقق من أن «نظام الإطلاق المستمر» لقاذفات الصواريخ المتعددة قادر على «التدمير التام» لمجموعة أهداف للعدو بضربة خاطفة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن أحدث تجربة أجرتها كوريا الشمالية، والتي وصفها بأنها إطلاق صاروخ، «مؤسفة للغاية» وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. وأضاف أن اليابان احتجت لدى كوريا الشمالية على عملية الإطلاق.

وقال السيناتور الأمريكي الجمهوري كوري جاردنر رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن شرق آسيا والمحيط الهادي والسياسة الدولية للأمن الإلكتروني في بيان: «كوريا الشمالية منخرطة في تصعيد متزايد».

وأضاف «هذا الإطلاق والعدوان الكوري الشمالي المستمر يؤكدان ضرورة إعادة التزام إدارة ترامب بسياسة الضغوط القصوى»، وفرض الكونجرس عقوبات إضافية على حكومة كيم.

وذكر مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونج إوي يونج أن التجربة الكورية الشمالية لا تشكل «خطراً كبيراً».

وقال خلال جلسة برلمانية: «نحن أيضاً نجري تجارب صاروخية وليس أقل مما تفعله كوريا الشمالية. قدراتنا على الدفاع الصاروخي والاعتراض متفوقة تماماً على قدراتهم».

ويأتي اختبار الأسلحة في الوقت الذي تؤكد فيه كوريا الشمالية مراراً مهلة تنقضي بنهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن، والتي حددها كيم في وقت سابق من هذا العام.

وهذا أول اختبار من نوعه منذ انتهاء المحادثات التي استمرت يوماً واحداً بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دون اتفاق في الخامس من أكتوبر /تشرين الأول في السويد.