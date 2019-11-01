كتب- وكالات:
قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن نحو 250 موظفًا في فيس بوك، قدموا رسالة احتجاج لمؤسس الشركة ومديرها التنفيذي مارك زوكربرج، اعتراضًا على سياستها في التعامل مع الإعلانات السياسية.
واعتبر الموظفون في رسالتهم أن الترويج للإعلانات السياسية يخالف الأسس التي بنيت عليها الشركة في السنوات الماضية، وشددوا على أن هذا النوع من الإعلانات يقدم معلومات مضللة للمستخدمين ويفاقم من حالة عدم الثقة فيها، خاصة بعد الفضائح المتتالية بسبب انتهاكات الخصوصية والترويج المضلل، الأمر الذي يضرب نزاهة فيسبوك في مقتل.
كانت هذه تفاصيل خبر ثورة داخلية.. موظفو فيسبوك يحتجون على تضليل المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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