ثورة داخلية.. موظفو فيسبوك يحتجون على تضليل المستخدمين

دبي - بواسطة محمد فارس © الفيسبوك الفيسبوك

كتب- وكالات:

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن نحو 250 موظفًا في فيس بوك، قدموا رسالة احتجاج لمؤسس الشركة ومديرها التنفيذي مارك زوكربرج، اعتراضًا على سياستها في التعامل مع الإعلانات السياسية.

واعتبر الموظفون في رسالتهم أن الترويج للإعلانات السياسية يخالف الأسس التي بنيت عليها الشركة في السنوات الماضية، وشددوا على أن هذا النوع من الإعلانات يقدم معلومات مضللة للمستخدمين ويفاقم من حالة عدم الثقة فيها، خاصة بعد الفضائح المتتالية بسبب انتهاكات الخصوصية والترويج المضلل، الأمر الذي يضرب نزاهة فيسبوك في مقتل.