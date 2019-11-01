دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي OPPO Reno 2: هاتف ذكي بمزايا رائعة ومواصفات غير مسبوقة

ربما تكون من أهم المواصفات والمزايا التي يبحث عنها أغلب الناس عند شراء هاتف ذكي جديد هي أن يتمتع بأداء قوي وكاميرا خارقة وشاشة فائقة الوضوح، وهذا ما وفرته OPPO في هاتفها الذكي الجديد Reno 2.

فالشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية أطلقت مؤخرًا هاتفها الذكي الجديد OPPO Reno 2، والذي يأتي بالعديد من المزايا الرائعة والمواصفات غير المسبوقة، التي تجعله منافسًا قويًا للهواتف الصادرة عن الشركات المنافسة.

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هاتف OPPO الجديد يحتوي على كاميرا خلفية رباعية، والتي جمعت ما بين الجودة الفائقة التي توفرها دقتها التي تصل إلى 48 ميجابكسل، وأحدث وسائل تكنولوجيا التصوير، مما يجعل الصور الملتقطة بواسطته شديدة الاحترافية وتنافس أفضل كاميرات التصوير.

ولعل القوة الرئيسية في كاميرا OPPO Reno 2 تكمن في قدرتها الخارقة على تصوير كل شيء تقريبًا بمنتهى الوضوح، سواء كان قريبًا أو بعيدًا، متحركًا أو ثابتًا، صباحًا أو مساء.

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فمن خلال خاصية Ultra Dark، سيمنحك الهاتف القدرة على التقاط صورًا شديدة الوضوح والنقاء في الظلام، لتكتشف سحرًا جديدًا لليل لم تره عيناك من قبل، كما أن خاصية Ultra Steady ستجعل الفيديوهات التي تصورها عالية الثبات والجودة، بشكل يضاهي الفيديوهات التي تصورها كاميرات المحترفين، خاصة وأنها تُصور بدقة 4K.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية والتي تبلغ دقتها 16 ميجابيكسل، فهي مثالية لصور وفيديوهات السيلفي، خاصة عند إضافة مؤثرات البوكيه الرائعة، والتي ستجعل الصور أو الفيديوهات الملتقطة فائقة الوضوح وشديدة الاحترافية.

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ويأتي هاتف OPPO Reno 2 بشاشة كاملة بدون نوتش، تشغل الجهة الأمامية كلها تقريبًا، وقياسها 6.55 بوصة، لذا فهي الخيار المثالي لمحبي مشاهدة الأفلام، وكذلك لهواة الألعاب، خاصة وأن الشاشة تتمتع بجودة FHD+ دقتها 1080 × 2400 بيكسل.

وإلى جانب هذا، فإن الهاتف الجديد من OPPO يحتوي على ذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، قابلة للزبادة من خلال بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى 256 جيجابايت أخرى، مما يعني إمكانية إضافة العديد من مقاطع الفيديو فائقة الجودة، دون خشية مواجهة مشكلة عدم توفر مساحة تخزين كافية.

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وفيما يتعلق بأداء الهاتف، فلن تواجه معه المشاكل التقنية الشائعة الموجودة في الأجهزة الأخرى مثل تهنيج الجهاز وسرعة نفاذ البطارية وغيرهما، فهاتف OPPO Reno 2 مدعوم بمعالج قوي من نوع كوالكوم Snapdragon 730G ثماني النواة، ويحمل ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية قوية سعتها 4000 ميللي أمبير/ساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع.المزيد:

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