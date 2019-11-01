ماذا تشتري؟.. مقارنة شاملة بالصور والأسعار بين سامسونج وشاومي وريلمي وهونر

دبي - بواسطة محمد فارس © مقارنة شاملة بالصور والأسعار بين سامسونج وشاومي ور 9X هونر

كتب- رامز زكريا:

اشتعلت معركة الهواتف المتوسطة بين شركات سامسونج وشاومي وريلمي، ووصلت إلى حد حرق الأسعار للاستحواذ على أعلى نسبة مبيعات في هذه الشريحة السعرية التي تتراوح بين 2000 و 3500 جنيه. © الغطاء الخلفي البلاستيكي نقطة الضعف في ريلمي 5 الغطاء الخلفي البلاستيكي نقطة الضعف في ريلمي 5

وتغيب عن المنافسة شركات كبرى مثل هواوي وأوبو، اللتين لم تقدما هواتف تحقق المعادلة الشهيرة: أفضل قيمة مقابل أقل سعر، بينما دخلت هونر المنافسة على استحياء مؤخرا. © الكاميرا الخلفية الثلاثية في هونر 9Z الكاميرا الخلفية الثلاثية في هونر 9Z

© الكاميرا الخلفية لريلمي 5 برو بعدسة رئيسية 48 ميجا الكاميرا الخلفية لريلمي 5 برو بعدسة رئيسية 48 ميجا

هواتف شاومي

أطلق العملاق خلال شهر أكتوبر 4 هواتف جديدة في السوق المصرية، وكانت المفاجأة أن هذه الهواتف تتفوق من حيث الإمكانات على هواتف طرحتها شاومي قبل 6 أشهر هي ريدمي نوت 7 وريدمي نوت 7 برو وريدمي 7، وعلى الرغم من ذلك تباع الهواتف الجديدة بأسعار أقل من الهواتف القديمة.

ريدمي نوت 8 برو

أول هاتف من شاومي بكاميرا 64 ميجابكسل، مع 3 عدسات أخرى، مع شاشة Dot Drop كبيرة بحجم 6.53 بوصة وبدقة FHD+، ويعمل ريدمي نوت 8 برو، بمعالج ميدياتك هيليو G90T ثماني الأنوية بتردد 2.05 جيجاهرتز مع وحدة معالجة الرسوميات مال G76 ليقدم أداء أفضل في الألعاب.

بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C، وتقنية NFC متعددة الوظائف ومستشعر الأشعة تحت الحمراء. © ريدمي 8 1 ريدمي 8 1

ويباع في نسختين: الأولى 64 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر3999 جنيها، والثانية 128 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر 4222 جنيها.

ريدمي نوت 8

يحتوي على كاميرا خلفية رباعية العدسات. وكاميرا السيلفي بدقة 13 ميجابكسل. ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة Dot Drop بحجم 6.3 بدقة FHD+ ويعمل ريدمي نوت 8 بمعالج ثماني الأنوية من سنابدراجون 665، مع بطارية 4000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C . © ريدمي 8 ريدمي 8

ويباع ريدمي نوت 8 بثلاثة نسخ: الأولى 32 جيجا ورام 3 جيجا بسعر 2499 جنيها، والثانية 64 جيجا ورام 4 جيجا بسعر 2999 جنيها، والثالثة 128 جيجا بسعر 3333 جنيها.

ريدمي 8 وريدمي 8A

يأتي كلا الهاتفين بشاشة Dot Drop 6.22 بوصة بدقة HD+، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، ويدعم كلاهما الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C. © ريدمي 8A 2 ريدمي 8A 2

يعمل الهاتفان بمعالج سنابدراجون 439 ثماني الأنوية، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، ويزيد ريدمي 8 عن شقيقه الأصغر بكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل تحتوي مستشعرا للعمق. وفي الجهة الأمامية، يتميز كلا الهاتفين بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. © ريدمي 8A 3 ريدمي 8A 3

يباع ريدمي 8 بسعر 1999 جنيها لنسخة 32 جيجا ورام 3 جيجا، ونسخة 64 جيجا ورام 4 جيجا بسعر 2333 جنيها. أما ريدمي 8A فيباع بسعر 1777 جنيها.

هواتف ريلمي © ريدمي 8A ريدمي 8A

لم تمض أيام على طرح هواتف شاومي، حتى ردت ريلمي التابعة لأوبو بالإعلان عن 4 هواتف جديدة بأسعار منافسة.

الهاتف الأول هو ريلمي 5، الذي يأتي بشاشة 6.5 بوصة بدقة 269 بكسل، مع معالج سنابدراجون 665 بمعيارية 11 نانومتر، ثماني الأنوية مع معالج رسوميات أدرينو 610. وتأتي كاميرا الهاتف الخلفية بـ 4 عدسات: 12 ميجا و8 ميجا ألتراوايد و 2 ميجا ماكرو و2 ميجا للعمق، والكاميرا الأمامية 13 ميجا. © ريدمي نوت 8 2 ريدمي نوت 8 2

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البطارية أيضا من نقاط القوة فهي بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

ويباع في نسختين، الأولى 3 جيجا رام و 64 جيا ذاكرة داخلية بسعر 2490 جنيها، والثانية 4 جيجا رام و 128 ذاكرة داخلية بسعر 3290 جنيها. © ريدمي نوت 8 برو 2 ريدمي نوت 8 برو 2

الهاتف الثاني هو ريلمي 5 برو، الذي يأتي بنفس شاشة ريلمي 5، لكن بدقة 409 بكسل. مع معالج سابدراجون القوي 712 بمعيارية 10 نانومتر.

الكاميرا الخلفية، وتشمل 4 عدسات 48 ميجا و8 ميجا ألتراوايد و 2 ميجا ماكرو و2 ميجا للعمق، والكاميرا الأمامية 16 ميجا. والهاتف مزود ببطارية 4035 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات. © ريدمي نوت 8 برو ريدمي نوت 8 برو

ويباع الهاتف في نسختين، الأولى 4 جيجا رام و 128 جيجا ذاكرة داخلية بسعر 3790 جنيها، والثانية 8 جيجا رام و 128 جيجا ذاكرة داخلية بسعر 4690 جنيها.

© ريدمي نوت 8 ريدمي نوت 8

عودة هونر

في محاولة منها لدخول المنافسة المشتعلة في سوق الهواتف المتوسطة، أطلقت هونر العلامة التابعة لهواوي، هاتفها الجديد هونر 9X، بسعر تنافسي قياسا إلى مزاياه.

يأتي الهاتف بشاشة كاملة بقياس 6.59 بوصة مع كاميرا سيلفي منبثقة منبثقة من الإطار العلوي. دقة الشاشة تبلغ 391 بكسل. وتصميم الجهاز بالكامل من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، مع معالج هواوي الشهير كيرين 710 بمعمارية 12 نانومتر. © ريلمي 5 باللون الأزرق ريلمي 5 باللون الأزرق

ويباع الجهاز في مصر بسعر 4333 جنيها لنسخة الـ 128 جيجا تخزين و 6 جيجا رام.

وتعد الكاميرا الثلاثية الخلفية من نقاط القوة الأساسية، الأولى بدقة 48 ميجا والثانية 8 ميجا فائقة الاتساع والثالثة 2 ميجا للعمق. والأمامية بدقة 16 ميجابكسل. ويدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 10 وات مع بطارية 4000 مللي أمبير. © ريلمي 5 برو بلون بنفسجي مميز ريلمي 5 برو بلون بنفسجي مميز

© ريلمي 5 برو ريلمي 5 برو

هواتف سامسونج

بعد غياب سنوات عن فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، اكتشفت سامسونج أنها قد تخسر المركز الأول عالميا بسبب اهتمامها بالهواتف باهظة التكلفة، لذا طرحت سلسلة جالاكسي A.

الهاتف الأول هو جالاكسي A10، بشاشة 6.2 بوصة، مع ذاكرة تخزين 32 جيجا و 2 جيجا رام، ومعالج ثماني الأنوية إكسينوس 7884، وبطارية 3400 مللي أمبير. ويباع الهاتف حاليا بحوالي 2000 جنيه.

وأصدرت سامسونج نسخة معدلة من نفس الهاتف باسم جالاكسي A10 S، أضافت فيها عدسة ثانية للكاميرا الخلفية ورفعت قدرة البطارية إلى 4000 مللي أمبير. ومعالج ميدياتك هليو P22، ومستشعر لبصمة الإصبع في الخلف. ويباع حاليا بنحو 2100 جنيه. © ريلمي 5 يدعم تقنية الشحن السريع ريلمي 5 يدعم تقنية الشحن السريع

الهاتف الثاني هو جالاكسي A20، بشاشة 6.4 بوصة، مع ذاكرة تخزين 32 جيجا و 3 جيجا رام، ومعالج ثماني الأنوية إكسينوس 7884، وبطارية 4000 مللي أمبير. وكاميرا خلفية ثنائية العدسات ويباع الهاتف حاليا بحوالي 2600 جنيه. © سامسونج جالاكسي A10 S سامسونج جالاكسي A10 S

وأصدرت سامسونج نسخة معدلة من نفس الهاتف باسم جالاكسي A20 S، بمعالج سنابدراجون 450، وأضافت عدسة ثالثة إلى الكاميرا الخلفية. ويباع حاليا بنحو 2850 جنيها.

الهاتف الثالث هو جالاكسي A30، بشاشة 6.4 بوصة، مع ذاكرة تخزين 64 جيجا و 4 جيجا رام، ومعالج ثماني الأنوية إكسينوس 7904، وبطارية 4000 مللي أمبير. وكاميرا خلفية ثنائية العدسات ويباع الهاتف حاليا بحوالي 3400 جنيه.

وأصدرت سامسونج نسخة معدلة من نفس الهاتف باسم جالاكسي A30 S، رفعت فيها نسبة دقة الشاشة، وأضافت عدسة ثالثة إلى الكاميرا الخلفية إحداها بدقة 25 ميجا. ويباع حاليا بنحو 3650 جنيها.