شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 59 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى لمسيرات سلمية على حدود غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 59 مواطنا فلسطينيا، اليوم الجمعة، بينهم 34 بالرصاص الحى، وآخرون بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 59 إصابة مختلفة منها 34 بالرصاص الحى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين إلى نقاط التماس مع الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى مسيرات العودة وكسر الحصار فى الجمعة الحادية والثمانين التى تحمل عنوان "يسقط وعد بلفور".

ووصل المشاركون استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتى دعت لأوسع مشاركة فى المسيرات التى تأتى تأكيدا على "تمسك الشعب الفلسطينى بحقه فى العودة إلى أرضه، وبطلان هذا الوعد".

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وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أنها تعمل على تطوير أدوات مسيرات العودة، وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها ، إضافة لمحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية، من أجل التصدى لمشاريع ضمها للكيان ولحماية البيوت من الهدم.

وأفادت الهيئة، بأن المرحلة الحالية تحمل فى طياتها تحديات كبيرة وخطيرة، تحتاج منا إلى استمرار الضغط الشعبى من أجل الوصول إلى حوار وطنى شامل، يهدف إلى ترتيب أوضاع البيت الفلسطينى وتنفيذ اتفاق المصالحة.