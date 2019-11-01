رئيس بيلاروسيا يزور الإمارات

اسماء السيد - أبوظبي: بدأ ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا زيارة إلى الإمارات الجمعة، وكان في استقباله بمطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ورحّب الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالرئيس البيلاروسي متبادلاً الحديث مع الضيف حول عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الدولتين الصديقتين، بحسب بيان رسمي.
ويقيم البلدان علاقات اقتصادية وسياسية. ولم يضتح ما إذا كانت الزيارة ستشمل التوقيع على اتفاقيات.
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