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البنوك اللبنانية تفتح أبوابها بعد أسبوعين من الإغلاق

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عدد من البنوك في لبنان تعرضت للتخريب خلال الاحتجاجات. فتحت البنوك في لبنان أبوابها أمام المتعاملين، الجمعة، بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف مدن البلاد للمطالبة برحيل الحكومة و"إسقاط" الرموز السياسية الحالية.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة اللبنانية بيروت أن عشرات المواطنون اصطفوا أمام المصارف من أجل إتمام معاملاتهم بعد أسبوعين من الإغلاق المتواصل.

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وذكرت أنه سيتم تمديد العمل في المصارف اللبنانية يومي الجمعة والسبت لإنجاز المعاملات المتراكمة، على أن تبدأ البنوك عملها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وأغلق المحتجون جسر الرينغ في بيروت، وقامت قوات مكافحة الشغب بمحاولة فتح الطريق بالاتجاهين بالقوة، في حين قام محتجون بقطع طرقات عدة في البقاع شرقي لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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