شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: ما يحدث فى لبنان شأن داخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات التى تجرى فى لبنان هى شأن داخلى، داعية إلى إيجاد حل عبر حوار شامل يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسى داخل البلاد.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نعول على اللبنانيين أن يتمكنوا من التغلب على الأزمة الحالية، وإيجاد الحل الصحيح لذلك فى إطار الدستور والتشريعات الحالية وفقا للتقاليد السياسية السائدة، على أساس حوار شامل يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسى الداخلى ويعزز الوئام بين الأديان".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن موسكو تتابع عن كثب الموقف السياسى الداخلى والوضع فى لبنان.

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ويشهد لبنان منذ قرابة أسبوعين احتجاجات شعبية واسعة فى أرجاء البلاد، تنديدا بالسياسات الحكومية الاقتصادية وتردى الأوضاع المعيشية، وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري يوم 29 أكتوبر.