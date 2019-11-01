شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يشهد مراسم إحياء الذكرى 65 لانطلاق ثورة نوفمبر 1954 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الجمعة، مراسم إحياء الذكرى الخامسة والستين لانطلاق الثورة التحريرية فى 1 نوفمبر 1954 بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، حيث قرأ على أرواح شهداء حرب التحرير.
ووضع الرئيس بن صالح إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارى وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء.
حضر المراسم كل من صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة (الغرفة الأولى فى البرلمان) وسليمان شنين رئيس المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الثانية فى البرلمان)، ورئيس الوزراء نور الدين بدوى، والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان وعدد من أعضاء من الحكومة إضافة إلى الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين محند واعمر بن حاج
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