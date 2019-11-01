استكمال الدورية التركية الروسية الأولى شرق الفرات

ماردين/ الخليج 365

أعلنت مصادر عسكرية تركية، إستكمال الدورية البرية المشتركة الأولى بين القوات التركية والروسية شرق الفرات بسوريا، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

وذكرت المصادر العسكرية التركية للأناضول، أن الدورية التركية الروسية المشتركة جرت بين 40 كم شرق رأس العين و30 كم غرب القامشلي.

وأوضحت أن الدورية العسكرية نفّذت شرق منطقة عملية نبع السلام عبر 8 مدرعات وطائرة بدون طيّار.

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وأضافت أن القافلة التركية عادات إلى الحدود التركية بعد استكمال الدورية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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