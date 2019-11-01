العثور على "قارورة مفخخة" في رأس العين السورية

رأس العين- أنقرة/ الخليج 365

عثر على قارورة مفخخة، خلال أنشطة التمشيط والبحث وإزالة الألغام والعبوات الناسفة المستمرة في مدينة رأس العين، بعد تحريرها ضمن عملية "نبع السلام".

وتمكنت عناصر الجيشان التركي، والوطني السوري، من العثور على الكثير من المتفجرات اليدوية في المدينة، التي خلفها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

ونتجت عن أنشطة التمشيط والبحث المتواصلة في المنطقة، العثور على قارورة زجاجية مفخخة، ملأها الإرهابيون برصاصات فارغة، للزيادة في تأثير شظايا الانفجار.

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كما عثر أثناء ذلك، على أعداد كبيرة من الألغام المضادة للأفراد والدبابات، في أماكن مختلفة، كجوانب الطرق، والأبنية، وغيرها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش".

وتمكن الجيش التركي، في إطار العملية، الهادفة إلى إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين لبلدهم، من تحرير مدينة رأس العين، في الـ12 من نفس الشهر.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.