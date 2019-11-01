فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

توافد مئات الفلسطينيين نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مئات المتظاهرين يتوافدون نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم " يسقط وعد بلفور".

من جهته، قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة "حماس"، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه:"مسيرات العودة بما تحمله من عناوين وطنية، تعكس إرادة جماهير شعبنا، وتعبر عن ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف"أن خروج الجماهير ضمن مسيرات العودة التي ينخرط فيها الكل الفلسطيني، تعبر عن مركزية العمل الوحدوي في القدرة على الإنجاز في كل تفاصيل مشروعنا الوطني".

Advertisements

و"وعد بلفور" هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين ثان، عام 1917 إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.