قناة السويس تحقق "أعلى إيراد شهري في تاريخها"

القاهرة/ الخليج 365
أعلنت هيئة قناة السويس بمصر، في بيان أصدرته الجمعة، عن تحقيق إيرادات بقيمة 515.1 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهو " أعلى إيراد شهري" في تاريخها.
وقالت الهيئة في البيان إن القناة حققت "أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي 108.9 مليون طن" في الشهر الماضي.
وحسب بيانات رسمية ، بلغت إيرادات قناة السويس 506.1 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، كما سجلت 469.4 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول 2019.
وتتوقع مصر ارتفاع إيرادات القناة من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح تفريعة في 6 أغسطس/ آب 2015.
وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.
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