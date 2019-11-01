قناة السويس تحقق "أعلى إيراد شهري في تاريخها"

القاهرة/ الخليج 365



أعلنت هيئة قناة السويس بمصر، في بيان أصدرته الجمعة، عن تحقيق إيرادات بقيمة 515.1 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهو " أعلى إيراد شهري" في تاريخها.



وقالت الهيئة في البيان إن القناة حققت "أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي 108.9 مليون طن" في الشهر الماضي.



وحسب بيانات رسمية ، بلغت إيرادات قناة السويس 506.1 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، كما سجلت 469.4 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول 2019.

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وتتوقع مصر ارتفاع إيرادات القناة من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح تفريعة في 6 أغسطس/ آب 2015.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

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