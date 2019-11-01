عائلة سعودية تدفع 3 آلاف ريال تعويضاً عن قطة تسبب طفل في موتها

صحيفة الخليج الالكترونية

اضطرت عائلة سعودية بمحافظة الخبر لدفع مبلغ 3 آلاف ريال، لسيدة من جنسية عربية، كتعويض عن قطتها التي تسبب في وفاتها طفل العائلة السعودية البالغ من العمر 5 سنوات.

وقالت والدة الطفل وتدعى أم علي إنها ذهبت برفقة طفلها الصغير لشرب القهوة مع جارتها من الجنسية العربية، مبينة وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه أثناء جلوسهن فوجئت بطفلها يسحب قطة بحبل مربوط في عنقها.

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وأبانت أنها وجارتها تفقدتا القطة وتبين لهما أنها ميتة، وعندها دخلت صاحبة المنزل في نوبة من البكاء والتشنج، وطلبت منها وطفلها مغادرة المنزل فوراً، لافتة إلى أنها حاولت تهدئة السيدة إلا أنها لم تستجب ما اضطرها للخروج مع ابنها من المنزل.

وأضافت أنها أخبرت زوجها بالواقعة، وقد وعد بشراء قطة بديلة، إلا أن صاحبة القطة رفضت، مبينة أن قطتها من نوع “شيراز” وتعيش معها منذ 4 سنوات وأنها لن تقبل بأقل من 10 آلاف كتعويض.

وأوضحت “أم علي” أنه بعد مفاوضات وتدخل من زوج السيدة العربية وافقت الأخيرة على قبول مبلغ 3 آلاف ريال كتعويض عن قطتها.