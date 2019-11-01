شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية: مستعدون للتفاوض مع دمشق بشأن انضمام قوات الأكراد للجيش السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إلهام أحمد، رئيسة اللجنة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديموقراطية"، اليوم الجمعة، إن القوات الكردية لا تبحث حاليا الانضمام إلى الجيش السورى، لكنها مستعدة للتفاوض.

وأعلنت أحمد، أن القوات الكردية ستنضم للمفاوضات بهذا الشأن فى حال قدمت دمشق عرضا رسميا، مؤكدة أن الأكراد السوريين يريدون إجراء مناقشات حول ذلك مع دمشق​​​.

وبشأن استعداد الأكراد للدخول فى محادثات إذا عرضت دمشق، قالت إلهام أحمد: "نعم.. نحن مستعدون، ونرغب بالفعل فى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، الجيش السورى وقوات سوريا الديمقراطية يوافقان، لكنهما لم يحاربا معا ضد الجيش التركى، الجيش السورى يسيطر الآن على بعض المناطق ولكن القوات الكردية قد انسحبت".

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وكان الرئيس السورى بشار الأسد ، أكد فى وقت سابق، أن الأكراد فى معظمهم كانوا دائماً على علاقة جيدة مع الدولة ويطرحون أفكارا وطنية حقيقية ، مضيفا أن دخول الجيش السورى إلى مناطق الشمال السورى هو تعبير عن دخول الدولة السورية بكل الخدمات التى تقدمها وقد وصل الجيش إلى أغلب المناطق ولكن ليس بشكل كامل ومازالت هناك عقبات تظهر والهدف النهائى هو العودة إلى الوضع السابق للمنطقة وهو سيطرة كاملة للدولة عليها.