شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم الاحتياجات الإنسانية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت شحنة من المؤن الغذائية الإنسانية، المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عبر مكتب الغذاء من أجل السلام التابع لها، إلى بورتسودان، فى شمال شرق السودان، والتى تهدف لدعم 2.2 مليون شخص فى جميع أنحاء السودان.

وذكرت السفارة الأمريكية بالسودان - فى بيان اليوم الجمعة - إن القيمة الإجمالية لمساهمة الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 102 مليون دولار، وأنها ستدعم الاحتياجات الغذائية المتزايدة للنازحين داخلياً، واللاجئين والمجتمعات الضعيفة من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات التى ينفذها برنامج الأغذية العالمي.

وأوضح أن هذه هى أكبر مساهمة يتلقاها البرنامج فى السودان من جهة مانحة واحدة خلال السنوات الأخيرة، وهذه هى أول شحنة من ثلاث شحنات متتالية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء بورتسودان وتحتوى على الحبوب وزيت الطعام والبقوليات.

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من جانبه، قال حميد نورو الممثل والمدير القطرى للبرنامج فى السودان "لقد تضاعف عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية فى السودان خلال السنتين الأخيرتين، وستساعدنا هذه المساهمة الكبيرة من الوكالة الأمريكية فى تحقيق الكثير".

من جهتها ، قالت هيلين باتاكي، مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى السودان إن الوكالة تقف دوما بجانب الشعب السودانى وقت الحاجة" .. معربة عن أملها فى أن يساهم هذا الدعم فى التخفيف من معاناة السودانيين حتى يواصلوا رحلتهم نحو الديمقراطية والازدهار.