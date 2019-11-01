شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى لعملية السلام فى الشرق الأوسط يعلن انتهاء مهامه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيسون جرينبلات انتهاء مهامه بشكل فعلى، اليوم الجمعة، كمبعوث أمريكى لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وقال جرينبلات فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر": اليوم هو آخر يوم لى فى البيت الأبيض، لقد كان شرفا عظيما وامتيازا ونعمة أن أخدم بلدنا الرائع.. شكرا للرئيس ترامب ولكافة زملائى على خدمتكم وتفانيكم".

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وأعلن جرينبلات سبتمبر الماضى نيته الاستقالة لأسباب تتعلق بأسرته، لكنه أوضح أنه سيواصل مهمته حتى نشر الخطة التى كان من المقرر أن تتم عقب تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وبحسب الصحيفة، فإنه منذ إجراء الانتخابات الإسرائيلية فى السابع عشر من سبتمبر الماضى، لم يتحقق أى تقدم في محادثات تشكيل حكومة وحدة.

ويعتبر جرينبلات أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين الذين صاغوا خطة الإدارة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" والتى لم ترَ النور بعد.