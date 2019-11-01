شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة امرأة وطفلة جراء حريق اندلع في شقة بـ«أبوعريش» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تمكنت فرق الدفاع المدني في أبو عريش بمنطقة جازان من إخماد حريق اندلع في شقة مفروشة، مما أدى لإصابة امرأة وطفلة، واحتجاز 7 أشخاص.

وأوضح الدفاع المدني أن إحدى فرقه باشرت بلاغاً يفيد باشتعال حريق في شقة سكنية، مبيناً أن الفرق تمكنت من السيطرة على النار وإطفاء الحريق.

وأضاف أن الحريق أسفر عن إصابة امرأة وطفلة صغيرة، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أخرجت الفرق 7 أشخاص إثر احتجازهم بالحريق.

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