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بومبيو يطلب "مساعدة" رئيس وزراء إثيوبيا

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رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي

طلب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، مساعدة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، في تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما طالب وزير الخارجية الأميركي آبي أحمد بمعالجة الصراعات العرقية في إثيوبيا بالطرق السلمية.

جاء ذلك خلال حديث هاتفي، هنأ خلاله بومبيو آبي أحمد بحصوله على جائزة نوبل للسلام، كما شدد على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا ودعم الولايات المتحدة للإصلاحات التاريخية في إثيوبيا.

وقتل 67 شخصا في منطقة أوروميا الإثيوبية، خلال احتجاجات ضد رئيس الحكومة، تحولت إلى اشتباكات إثنية، بحسب ما ذكرت الشرطة الجمعة الماضية.

زعيم المعارضة في جنوب السودان يقول إنه لن يشارك في حكومة وحدة

من Reuters

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زعيم المعارضة في جنوب السودان يقول إنه لن يشارك في حكومة وحدة

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واندلعت أعمال العنف في العاصمة أديس أبابا قبل أن تمتدّ إلى منطقة أوروميا إثر نزول أنصار المعارضة للشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد طرق في مدن عدّة.

وكان للمعارض جوهر محمد دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة بقيادة، آبي أحمد، الذي تولى ررئاسة الحكومة في أبريل 2018 وهو إصلاحي من إثنية أورومو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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