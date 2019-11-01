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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعم الجيش اللبنانى بـ 25 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة البريطانية فى بيروت، أن المملكة المتحدة خصصت مبلغ 25 مليون دولار، لدعم الجيش اللبنانى خلال الفترة ما بين أعوام 2019 وحتى 2022.
وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "تعلن المملكة المتحدة عن مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبنانى خلال 2019-2022، وهو جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعى الوحيد عن لبنان".
وأضافت: "إن القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان، بما فى ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية".
السفارة البريطانية فى بيروت
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